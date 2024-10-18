Омбудсмен объяснил, зачем нужны визиты учителей в семьи екатеринбуржцев

«Иногда происходит так, что родителей в школе не дождешься. А учителю нужно понимать, как строить педагогический процесс с ребенком. Посещение дома с точки зрения педагогики носит важный характер. Учитель имеет возможность понять, что происходит у ребенка дома, как с ним работать с учетом индивидуальных особенностей семьи, родителей. Я не исключаю, что кто-то из учителей приходит, говорит, покажите мне холодильник или еще что-нибудь. Не исключаю, что такое может быть. Но это уже вопросы реализации. Но вообще нужно воспринимать такие визиты как социально-педагогическую технологию, которая позволяет скорректировать работу педагога. Особенно сейчас, в условиях СВО, когда учитель задает вопросы про отца, например. А он погиб или пропал, разное бывает. Это очень тонкий вопрос», — отметил Мороков.
Помимо этого, по его словам, такие визиты иногда помогают предотвратить какие-то противоправные действия, избежать повторения истории Далера Бобиева.
«На самом деле ничего плохого в инициативе не вижу абсолютно, потому что это могло бы спасти многих детей. Вот эти истории, острые ситуации. Это правильная идея с точки зрения методики, а вот как наполняется и как реализуется — это уже другой вопрос», — подчеркнул омбудсмен.
ЕАН сообщал, что в некоторые школах Екатеринбурге классных руководителей отправили с инспекцией в семьи учеников проверять условиях их жизни. По итогам визита учитель должен заполнить данные о родителях, их месте работы, участии в воспитании, условиях проживания, есть ли у ребенка свой учебный уголок в квартире, спортивный инвентарь, компьютер, не наказывают ли его родители, какие взаимоотношения в семье. Учителя говорят, что все это для отчетности, а транспорт и потраченное время им никто не оплачивает.