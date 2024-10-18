Омбудсмен объяснил, зачем нужны визиты учителей в семьи екатеринбуржцев

«Иногда происходит так, что родителей в школе не дождешься. А учителю нужно понимать, как строить педагогический процесс с ребенком. Посещение дома с точки зрения педагогики носит важный характер. Учитель имеет возможность понять, что происходит у ребенка дома, как с ним работать с учетом индивидуальных особенностей семьи, родителей. Я не исключаю, что кто-то из учителей приходит, говорит, покажите мне холодильник или еще что-нибудь. Не исключаю, что такое может быть. Но это уже вопросы реализации. Но вообще нужно воспринимать такие визиты как социально-педагогическую технологию, которая позволяет скорректировать работу педагога. Особенно сейчас, в условиях СВО, когда учитель задает вопросы про отца, например. А он погиб или пропал, разное бывает. Это очень тонкий вопрос», — отметил Мороков.