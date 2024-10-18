В НГАУ открыли центр разработки препаратов для защиты растений от вредителей

В вузе уточнили, что специалисты центра займутся разработкой биоинсектицидов и полифункциональных биологических препаратов на основе грибов и бактерий для защиты растений от вредителей. Он создан в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». В состав центра вошли пять лабораторий вуза: лаборатория биологической защиты и биотехнологий, лаборатория разведения энтомоакарифагов, микробиологическая и физико-химическая лаборатории, а также лаборатория экологии болезней растений.