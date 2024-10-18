В НГАУ открыли центр разработки препаратов для защиты растений от вредителей

НОВОСИБИРСК, 18 октября. /ТАСС/. Исследовательский центр биологической защиты растений, объединивший пять лабораторий, открыли в Новосибирском государственном аграрном университете (НГАУ). В центре при активном участии студентов и аспирантов планируется разработка новых биопрепаратов на основе грибов и бактерий, сообщили в пресс-службе вуза.
«В Новосибирском ГАУ открыли Исследовательский центр биологической защиты растений. Центр представляет собой новый тип научно-исследовательских подразделений, цель которого заключается не только в проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, но и в активном участии в проектной деятельности студентов и аспирантов университета», — говорится в сообщении.
В вузе уточнили, что специалисты центра займутся разработкой биоинсектицидов и полифункциональных биологических препаратов на основе грибов и бактерий для защиты растений от вредителей. Он создан в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». В состав центра вошли пять лабораторий вуза: лаборатория биологической защиты и биотехнологий, лаборатория разведения энтомоакарифагов, микробиологическая и физико-химическая лаборатории, а также лаборатория экологии болезней растений.
Активность насекомых-вредителей увеличивается во всем мире с каждым годом из-за глобального потепления. Взрослые насекомые и их личинки поедают цветы, бутоны, молодые листочки, корни, что приносит потери урожая. Многие насекомые-вредители переносят опасные заболевания. Овощи и плоды, пораженные вредителями, теряют лежкость и быстро загнивают. Иногда от нашествия вредителей погибают даже взрослые плодовые деревья.