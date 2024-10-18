В Омских колониях шьют костюмы для дрессировки собак

Как рассказали в региональном управлении исполнения наказаний осужденные успешно справляются со своими обязанностями и готовят запасы костюмов для дрессировки собак на всю Россию. Сам костюм состоит из плотных брюк и специальной куртки с защитой головы и кистей дрессировщика. В ведомстве также отметили, что омичи получили масштабный заказ, который позволит создавать новые рабочие места для заключенных в Омске.
Костюмы изготавливаются из высокопрочных материалов, способных выдерживать до 200 атак собак. Костюмы разработаны с учетом особенности профессии дрессировщика и позволяют чувствовать себя в безопасности. Для выполнения контракта было трудоустроено четыре осужденных, что позволило увеличить объемы производства.
Заместитель начальника учреждения Андрей Панкратов подчеркнул, что сейчас есть уже несколько заказов на пошив костюмов. Добавим, что ранее УФСИН сообщило. что пошивочный цех осваивает пошив матрасов для больниц и соцучреждений Омска.