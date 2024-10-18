В Омских колониях шьют костюмы для дрессировки собак

Как рассказали в региональном управлении исполнения наказаний осужденные успешно справляются со своими обязанностями и готовят запасы костюмов для дрессировки собак на всю Россию. Сам костюм состоит из плотных брюк и специальной куртки с защитой головы и кистей дрессировщика. В ведомстве также отметили, что омичи получили масштабный заказ, который позволит создавать новые рабочие места для заключенных в Омске.