Педагогам в Уральске заплатили лишние 42 млн тенге и разрешили не возвращать деньги

Добавим, что оклады учителей в Казахстане планово повышают. По последним данным, средняя зарплата в сфере образования составила 346 635 тенге — за год она выросла на 7,2%. Однако зарплаты педагогов могут сильно отличаться в зависимости от региона и направления деятельности. Также в Казахстане хотят пересмотреть надбавку за классное руководство в школах.