Педагогам в Уральске заплатили лишние 42 млн тенге и разрешили не возвращать деньги

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, администрация Серебряковской средней общеобразовательной школы Уральска направила в суд иск о взыскании с 75 педагогов учебного заведения излишне выплаченной им из бюджета заработной платы на сумму более 42 млн тенге.
В обоснование иска приводилось заключение госаудита, проведенного в учреждении. Следственным органом было возбуждено уголовное дело в отношении главного бухгалтера школы. Уральским горсудом она была признана виновной с назначением наказания. В рамках уголовного дела госаудит выявил финансовые правонарушения по необоснованному перечислению заработной платы в 42 млн тенге с выводом дебиторской задолженности по зарплате 75 педагогам за 2021−2022 годы.
«Однако представители администрации школы не смогли представить суду доказательств, подтверждающих совершение педагогами противоправных действий, вследствие чего им была осуществлена переплата», — отметили в суде.
Суд № 2 в Уральске в связи с этим оставил иск школы без удовлетворения, указав, что при отсутствии в нормах трудового и гражданского законодательств недобросовестного отношения к работе работников или бухгалтерской ошибки оснований для взыскания суммы не имеется.
Апелляция оставила жалобу представителя школы без удовлетворения, а решение суда — без изменения.
Добавим, что оклады учителей в Казахстане планово повышают. По последним данным, средняя зарплата в сфере образования составила 346 635 тенге — за год она выросла на 7,2%. Однако зарплаты педагогов могут сильно отличаться в зависимости от региона и направления деятельности. Также в Казахстане хотят пересмотреть надбавку за классное руководство в школах.
Министр просвещения Гани Бейсембаев согласен с учителями, которые недовольны нынешней надбавкой за классное руководство в размере 10 тыс. тенге.