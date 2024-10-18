Будем мерзнуть в темноте: Где в Кишиневе не будет электроэнергии в пятницу, 18 октября — публикуем адреса

Поставщик электроэнергии сообщил о плановых отключениях.
Кишинев, сектор Ботаника
- ул. Мунчешть 794, частично, с 09:40 до 17:00.
Кишинев, сектор Буюканы
- Григоре Александреску 1, 2, 3A, 3B, 5, 5/1, 5/2, 7, 9, 9A, 9B, Василе Лупу 29, 31, 33/3, 37, с 09:50 до 17:00.
- ул. Каля Ешилор, 30, Ион Прункул 2A, Петерирей, 19, 19/5, 25 частично, с 09:30 до 17:00.
- ул. Григоре Александреску 1, 3, 3/1, 4, 9 В, 11, 13, 13А, 15, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 19/2, Василе Лупу 9, 17, 19, 21, 21/2, 23, 23B, 25, 27, 28, 29, 33, 33/2, частично, с 09:40 до 17:00.
Кишинев, сектор Буюканы, Дурлешты
- ул. Будай, Кэприяна, Картуса, Кодрилор, ул. Кодрилор, Дурлешты, Грибов, ул. Яшулуй, Мирон Костин, Николае Тестемицану, частично с 09:10 до 17:00.
Ватра
- ул. Конструктор, Ион Прункул, Петрарьей частично с 09:30 до 17:00.
Трушены
- ул. Каля Ешилор, Каля Трушенилор, с 09:30 до 17:00.
Кишинев, Центр
- ул. Алесандр Бернардацци 42−50, 43−63, Алексей Матеевич 32, Армянская 1−17, 2−18, Михай Когэлничану частично, с 09:00 до 17:00.
- ул. Колумна 28 частично, с
14:00—17:30.