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Когда начнут «зимовать» все фонтаны в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости Крым. В Симферополе в течение следующей недели все фонтаны отключат и законсервируют до весны. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал директор Муниципального бюджетного учреждения РК «Парки столицы» Владимир Марченко.

Источник: РИА "Новости"

«Мы уже проводим консервацию всех фонтанов, которые в ведении нашего предприятия находятся, сливаем воду, чистим чаши, идет подготовка их к зиме. Обслуживание техники, двигателей, насосов, форсунок. На этой и следующей неделе мы проводим эти мероприятия».

сказал Марченко

По его словам, на зиму на некоторых фонтанах выставят антивандальные защитные короба. В парке Тренева в этом году этого делать не будут.

«Не будем там выставлять, потому что заключили договор на охрану, привлекли частное охранное предприятие для защиты от вандалов. Поэтому просто законсервируем, и тех конструкций, которые привлекали внимание, уже не будет», — пояснил Марченко.

По его словам, число случаев вандализма на территории общественных пространств Симферополя сократилось на порядок, но это по-прежнему остается головной болью коммунальщиков. Поэтому в планах выставить охрану и в других парках города.

«Есть в планах на следующий год проработать этот вопрос по парку Гагарина, потому что у нас там и много аттракционной техники, и рыба в пруду», — отметил он.

Также увеличивается число камер видеонаблюдения для выявления правонарушений с передачей материалов в правоохранительные органы, добавил он.

В июне о том, что в парках Симферополя появится охрана заявлял глава администрации столицы Крыма Михаил Афанасьев.

архитектура