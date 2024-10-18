Когда начнут «зимовать» все фонтаны в Симферополе

«Мы уже проводим консервацию всех фонтанов, которые в ведении нашего предприятия находятся, сливаем воду, чистим чаши, идет подготовка их к зиме. Обслуживание техники, двигателей, насосов, форсунок. На этой и следующей неделе мы проводим эти мероприятия».
По его словам, на зиму на некоторых фонтанах выставят антивандальные защитные короба. В парке Тренева в этом году этого делать не будут.
«Не будем там выставлять, потому что заключили договор на охрану, привлекли частное охранное предприятие для защиты от вандалов. Поэтому просто законсервируем, и тех конструкций, которые привлекали внимание, уже не будет», — пояснил Марченко.
По его словам, число случаев вандализма на территории общественных пространств Симферополя сократилось на порядок, но это по-прежнему остается головной болью коммунальщиков. Поэтому в планах выставить охрану и в других парках города.
«Есть в планах на следующий год проработать этот вопрос по парку Гагарина, потому что у нас там и много аттракционной техники, и рыба в пруду», — отметил он.
Также увеличивается число камер видеонаблюдения для выявления правонарушений с передачей материалов в правоохранительные органы, добавил он.
В июне о том, что в парках Симферополя появится охрана заявлял глава администрации столицы Крыма Михаил Афанасьев.