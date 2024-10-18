Рейд по проверке мигрантов провели в Ленинском округе Иркутска

— В ходе проверки оперативники выявили 44-летнюю женщину, которая осуществляла трудовую деятельность, не имея при этом разрешительных документов, а также уклонялась от выезда за пределы России по истечении срока пребывания. Она привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 18.10 КоАП РФ, — пояснили в ведомстве.