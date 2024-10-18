Рейд по проверке мигрантов провели в Ленинском округе Иркутска

В Ленинском округе Иркутска прошел рейд по выявлению мигрантов. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона, полицейские проверили три торговые точки гипермаркетов и нашли нарушителя.
— В ходе проверки оперативники выявили 44-летнюю женщину, которая осуществляла трудовую деятельность, не имея при этом разрешительных документов, а также уклонялась от выезда за пределы России по истечении срока пребывания. Она привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 18.10 КоАП РФ, — пояснили в ведомстве.
По решению райсуда иностранке назначили штраф в две тысячи рублей с принудительным выдворением с территории страны. Владельца торговых точек сейчас проверяют.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Нижнеилимском районе пяти работникам ЖКХ задолжали зарплату суммарно более 800 тысяч рублей. После вмешательства надзорного органа долг был выплачен.