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Рейд по проверке мигрантов провели в Ленинском округе Иркутска

Полицейские проверили три торговые точки.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ленинском округе Иркутска прошел рейд по выявлению мигрантов. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона, полицейские проверили три торговые точки гипермаркетов и нашли нарушителя.

— В ходе проверки оперативники выявили 44-летнюю женщину, которая осуществляла трудовую деятельность, не имея при этом разрешительных документов, а также уклонялась от выезда за пределы России по истечении срока пребывания. Она привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 18.10 КоАП РФ, — пояснили в ведомстве.

По решению райсуда иностранке назначили штраф в две тысячи рублей с принудительным выдворением с территории страны. Владельца торговых точек сейчас проверяют.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Нижнеилимском районе пяти работникам ЖКХ задолжали зарплату суммарно более 800 тысяч рублей. После вмешательства надзорного органа долг был выплачен.