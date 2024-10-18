Пресняков едва на расплакался во время выступления в Новосибирске

Не обошёлся зажигательный концерт и без интриги. Отработав «живым» голосом полтора часа, певец обратился со словами благодарности к сибирякам и вдруг прервал свою речь на полуслове. Создалось впечатление, что его душат эмоции и слёзы. Замолчавший Владимир развернулся и ушёл за кулисы. При этом вслед за ним покинули сцену все музыканты и бэк-вокалистки.