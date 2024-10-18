В Омской области едва не сгорел жилой дом из-за пожара в подвале

Накануне поздно вечером в Полтавском районе тушили пожар в подвальном помещении многоквартирного дома. Как рассказали очевидцы, сначала из подвала повалил бым, затем начался пожар. Самостоятельно из дома были эвакуированы 8 жильцов. 38 человек выводили из задымленного помещения сотрудники пожарной службы.
К моменту прибытия сотрудников МЧС России из подвала многоквартирного дома шел дым, а на открытой территории горел мусор. К счастью, никто не пострадал. Огонь тушили 5 сотрудников МЧС России, к тушению были привлечены я 2 единицы техники. Дознаватель МЧС России установил, что предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
Добавим, что в Омской области в начала года произошло 4 аналогичных пожара в подвалах многоквартирных домов. Пожарные напоминают, что одной из причин подобных возгораний — захламленность подвальных помещений, старая проводка и неосторожное обращение с огнем.