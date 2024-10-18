В Омской области едва не сгорел жилой дом из-за пожара в подвале

К моменту прибытия сотрудников МЧС России из подвала многоквартирного дома шел дым, а на открытой территории горел мусор. К счастью, никто не пострадал. Огонь тушили 5 сотрудников МЧС России, к тушению были привлечены я 2 единицы техники. Дознаватель МЧС России установил, что предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.