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Три двойни родились за сутки в Краснодарском крае

На Кубани за сутки родился 131 ребенок.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодарском крае за сутки родился 131 ребенок, в числе которых три двойни. На свет появились 62 девочки и 69 мальчиков, сообщил министр здравоохранения региона Евгений Филиппов.

63 малыша родилось в Краснодаре, в Сочи — 12, в Анапе и Армавире — по пять новорожденных, в Геленджике — трое детей, в Новороссийске — десять.

По одному малышу появились на свет в Апшеронском, Красноармейском и Туапсинском районах. По два ребенка родились в Лабинском, Белореченском и Усть-Лабинском районах. По три младенца — в Северском, Славянском и Ейском районах.

Днем ранее в регионе родилось 170 малышей, среди которых двойня и тройня.