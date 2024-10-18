Три двойни родились за сутки в Краснодарском крае

В Краснодарском крае за сутки родился 131 ребенок, в числе которых три двойни. На свет появились 62 девочки и 69 мальчиков, сообщил министр здравоохранения региона Евгений Филиппов.
63 малыша родилось в Краснодаре, в Сочи — 12, в Анапе и Армавире — по пять новорожденных, в Геленджике — трое детей, в Новороссийске — десять.
По одному малышу появились на свет в Апшеронском, Красноармейском и Туапсинском районах. По два ребенка родились в Лабинском, Белореченском и Усть-Лабинском районах. По три младенца — в Северском, Славянском и Ейском районах.
Днем ранее в регионе родилось 170 малышей, среди которых двойня и тройня.