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По просьбам омичей на популярном маршруте увеличили количество автобусов

В Омске на маршруте № 109 увеличили количество автобусов.

Источник: Freepik

Такое решение было принято после многочисленных обращений омичей.

С пятницы, 18 октября, на данном маршруте будут курсировать 11 автобусов большого класса. Это на три единицы больше, чем было прежде. Как следствие увеличится и количество рейсов в день — их станет на 33 больше.

«Это, несомненно, положительно отразится на качестве транспортного обслуживания жителей нашего города», — отметил в своём телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест.

Ранее мы писали об омичке Татьяне Гейлер, которая решила сменить профессию медсестры на водителя автобуса. Сейчас она проходит обучение в одной из автошкол города, которое оплачивает «ПП№ 8».