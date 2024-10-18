По просьбам омичей на популярном маршруте увеличили количество автобусов

Такое решение было принято после многочисленных обращений омичей.
С пятницы, 18 октября, на данном маршруте будут курсировать 11 автобусов большого класса. Это на три единицы больше, чем было прежде. Как следствие увеличится и количество рейсов в день — их станет на 33 больше.
«Это, несомненно, положительно отразится на качестве транспортного обслуживания жителей нашего города», — отметил в своём телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест.
Ранее мы писали об омичке Татьяне Гейлер, которая решила сменить профессию медсестры на водителя автобуса. Сейчас она проходит обучение в одной из автошкол города, которое оплачивает «ПП№ 8».