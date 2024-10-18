В Екатеринбурге впервые пройдет Фестиваль китайского кино

Произведения китайского кинематографа последних лет бесплатно покажут в кинотеатре «Дом кино» — билеты можно получить в кассе кинотеатра. В программе запланирован показ пяти китайских фильмов разных жанров: основанная на реальных событиях драма «Там, где заканчивается море», спортивный фильм «Шаг к мечте: Раз и навсегда», драма «Я люблю тебя!», экранизация классического китайского фэнтезийного романа «Сотворение богов» и фильм о победе мужской сборной Китая по настольному теннису на чемпионате мира «Китайский пинг-понг: выход из тупика».