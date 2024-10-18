Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Режим черного неба продлили в Новосибирске

Ранее в городском воздухе было зафиксировано превышение концентрации аммиака.

Источник: РИА "Новости"

В Новосибирске 18 октября продлили режим черного неба. Информация появилась в телеграм-канале регионального Минприроды.

Согласно информации «Западно-Сибирского УГМС», неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в воздухе первой степени опасности продлятся до 12:00 часов 20 октября.

Сам режим черного неба был введен еще 16 октября. Тогда в Заельцовском районе зафиксировали превышение содержания аммиака до 1 ПДК.

Напомним, в начале октября в новосибирских селах обнаружили превышение концентрации мышьяка в воде.

Арина ВЛАСЕНКО.

экология