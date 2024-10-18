Режим черного неба продлили в Новосибирске

В Новосибирске 18 октября продлили режим черного неба. Информация появилась в телеграм-канале регионального Минприроды.
Согласно информации «Западно-Сибирского УГМС», неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в воздухе первой степени опасности продлятся до 12:00 часов 20 октября.
Сам режим черного неба был введен еще 16 октября. Тогда в Заельцовском районе зафиксировали превышение содержания аммиака до 1 ПДК.
Напомним, в начале октября в новосибирских селах обнаружили превышение концентрации мышьяка в воде.
Арина ВЛАСЕНКО.