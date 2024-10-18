16 дней без каких-либо вестей: поиски 23-летнего парня в Башкирии завершились трагедией

Пропавшего молодого жителя Башкирии обнаружили мертвым. Об этом рассказали активисты добровольческого поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».
Парень пропал 2 октября. Он вышел из дома в селе Нижнебалтачево Татышлинского района и долго не возвращался обратно. К сожалению, недавно волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» грустное известие.
— Найден, погиб! — сообщили добровольцы.
Куда пропал парень и что послужило причиной смерти — не уточняется.
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