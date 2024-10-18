Бежавшая из Латвии в Беларусь многодетная семья уедет в Смоленскую область

Уже в Минске семью Морозовых разместили в гостинице, а также в качестве культурной программы утроили экскурсию по кондитерской фабрике. В эфире телеканала сообщили, что с 18 октября у многодетной семьи с десятью детьми начнется новая жизнь. Им предстоит еще один переезд — в Россию. Это было желанием семьи. Уточняется, что при содействии российского фонда поддержки и помощи многодетная семья начнет новую жизнь в Смоленской области.