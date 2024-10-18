Бежавшая из Латвии в Беларусь многодетная семья уедет в Смоленскую область. Подробности рассказали в эфире телеканала ОНТ.
Напомним, что Государственный пограничный комитет Беларуси сообщил, что многодетная семья уехала из Латвии из-за опасений за своих десятерых детей. В эфире ОНТ сообщили, что факт отъезда семья тщательно скрывала, так как опалась, что их не выпустят из Латвии. С собой в Беларусь им удалось взять практически все вещи: компьютер, одежду, строительные инструменты (глава семьи работает отделочником).
Уже в Минске семью Морозовых разместили в гостинице, а также в качестве культурной программы утроили экскурсию по кондитерской фабрике. В эфире телеканала сообщили, что с 18 октября у многодетной семьи с десятью детьми начнется новая жизнь. Им предстоит еще один переезд — в Россию. Это было желанием семьи. Уточняется, что при содействии российского фонда поддержки и помощи многодетная семья начнет новую жизнь в Смоленской области.
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