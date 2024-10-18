Эковечеринка: красноярцев приглашают обменяться ненужными вещами

24 сентября в молодежном центре «Доброе дело» пройдет эковечеринка «Кладовка». Все желающие смогут принести ненужные им вещи, а затем взять те, которые им приглянутся. Вещи должны быть в хорошем состоянии.
Кроме того, на «Кладовке» пройдет серия мастер-классов по превращению отходов в предметы искусства и лекция на тему озеленения города.
Также все желающие смогут принять участие в настольной игре «Завод 2.0». Каждый из игроков почувствует себя директором компании, который стремится сохранить экологический баланс.
«Кладовка» завершится церемонией награждения участников «Марафона добрых дел» — соревнования по количеству выполненных добровольческих работ, проходившее в Красноярске с 9 по 15 сентября.
Экомероприятие «Кладовка» состоится 24 сентября с 17:30 до 20:00. Участие бесплатное, но требует регистрации по ссылке forms.yandex.ru/cloud/6703714149363975bab05323/