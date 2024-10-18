Новосибирцев предупредили о последних теплых выходных 19 и 20 октября

Согласно информации от «Яндекс. Погода», в субботу температура воздуха достигнет +5 градусов днем и −2 ночью. В воскресенье ожидается небольшое повышение: +6 днем и +5 ночью.
Однако уже со следующей недели в регион придет похолодание — температура опустится до +3 градусов днем и 0 ночью. Также синоптики предсказывают снег 23 октября.
«Западно-Сибирский гидрометцентр» сообщает о кратковременном потеплении: 19 октября температура поднимется до +6, а 20 октября — до +7 градусов.
Ранее мы писали, что режим черного неба действует на территории Новосибирска с 14 октября и должен был завершиться сегодня, 18 октября в 10:00. Метеорологические условия в городе остаются неблагоприятными, поэтому режим продлевают до 20 октября 12:00.