Новосибирцев предупредили о последних теплых выходных 19 и 20 октября

Ранее мы писали, что режим черного неба действует на территории Новосибирска с 14 октября и должен был завершиться сегодня, 18 октября в 10:00. Метеорологические условия в городе остаются неблагоприятными, поэтому режим продлевают до 20 октября 12:00.