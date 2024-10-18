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Новосибирцев предупредили о последних теплых выходных 19 и 20 октября

В Новосибирской области прогнозируются последние теплые выходные, о чем свидетельствуют данные погодных сервисов.

Сейчас в Ричмонде: +7° 2 м/с 76% 766 мм рт. ст. +11°
Источник: Сиб.фм

Согласно информации от «Яндекс. Погода», в субботу температура воздуха достигнет +5 градусов днем и −2 ночью. В воскресенье ожидается небольшое повышение: +6 днем и +5 ночью.

Однако уже со следующей недели в регион придет похолодание — температура опустится до +3 градусов днем и 0 ночью. Также синоптики предсказывают снег 23 октября.

«Западно-Сибирский гидрометцентр» сообщает о кратковременном потеплении: 19 октября температура поднимется до +6, а 20 октября — до +7 градусов.

Ранее мы писали, что режим черного неба действует на территории Новосибирска с 14 октября и должен был завершиться сегодня, 18 октября в 10:00. Метеорологические условия в городе остаются неблагоприятными, поэтому режим продлевают до 20 октября 12:00.