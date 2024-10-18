В Новосибирске задержана банда автоподставщиков

По версии следствия, в период с 2022 по 2023 год компания мужчин инсценировала не менее шести аварий в Новосибирске и Бердске Новосибирской области с участием автомобилей премиум-класса. В результате по фиктивным документам они получали возмещение «убытков» от страховых компаний.