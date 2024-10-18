Запустят дроны: самарских школьников научат работе с беспилотниками

«Кроме того, для каждой школы-участницы проекта были определены школы-спутники, это ближайшие образовательные учреждения. На обучение направили и педагогов из этих школ. Таким образом школы-спутники, имея обученных учителей, тоже могут воспользоваться ресурсами школ, в которые было закуплено оборудование. Информация об этом будет размещена на ресурсе “Навигатор дополнительного образования детей Самарской области”, который находится в открытом доступе. Поэтому, если у ребенка появится желание обучиться работе с беспилотником, и он сам, и его родители будут знать, что возможность реализовать это желание есть», — пояснила Ирина Александровна.