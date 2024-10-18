Нижегородцам объяснили причины роста количества магнитных бурь

Астроном Владимир Крупко рассказал порталу Om1.ru, что увеличение частоты магнитных бурь связано с циклом активности солнца. Так, в этом и предположительно следующем году эта активность максимальная. После этого количество магнитных бурь будет постепенно уменьшаться до нуля.