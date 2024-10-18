Нижегородцам объяснили причины роста количества магнитных бурь

Геомагнитные бури вновь ждут жителей Нижнего Новгорода с 18 по 23 октября. Такой прогноз опубликован на сайте my-calend.ru.
Так, 18 октября ожидаются магнитные возмущения мощностью 4 балла. Выходные пройдут спокойно, однако вечером 21 октября нижегородцы ощутят мощную бурю в 5 баллов. Она продлиться весь день 22 октября. Возмущения стихнут до умеренного уровня 23 октября.
Астроном Владимир Крупко рассказал порталу Om1.ru, что увеличение частоты магнитных бурь связано с циклом активности солнца. Так, в этом и предположительно следующем году эта активность максимальная. После этого количество магнитных бурь будет постепенно уменьшаться до нуля.
Астроном также отметил, что магнитные бури могут влиять на самочувствие людей. Кроме того, экстремальные бури могут повредить спутники и оставить без света целые города.