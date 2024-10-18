Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане 18 октября под воздействием антициклона потеплеет до +11 градусов

В этот день существенных осадков не ожидается.

Сейчас в Ричмонде: +7° 3 м/с 76% 766 мм рт. ст. +11°
Источник: Комсомольская правда

В Татарстане 18 октября под воздействием антициклона потеплеет до +11 градусов. Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра республики.

В пятницу, 18 октября, днем температура воздуха составит от +6 до +11 градусов. Погода будет с переменной облачностью без существенных осадков. Порывы северо-восточного ветра местами достигнут 12 метров в секунду.

В субботу, 19 октября, ночью столбик термометра покажет от +1 до −4 градусов, а днем — от +5 до +10 градусов. В этот день погода будет с переменной облачностью без существенных осадков.

В воскресенье, 20 октября, ночью прогнозируют от −2 до −7 градусов. Днем ожидается от +6 до +11 градусов. Порывы северо-восточного ветра достигнут 10 метров в секунду.

Напомним, в Казани первый снег ожидается во время саммита БРИКС. Речь идет о датах с 20 по 25 октября.