Увлечение или зло? Мнение психологов о квадробинге разделилось надвое

— Дети обладают очень пластичной психикой, легко поддаются влияниям, слепо следуют за модой, — объясняет психолог Ольга Булаева. — Действительно ли квадробинг — это так страшно? По-моему мнению, в большинстве случаев — нет, и через полгода-год об этой субкультуре уже мало кто вспомнит. В доказательство приведу игры с покемонами, спиннерами, тамагочи, которые после короткого всплеска тихо ушли в небытие. Можно также припомнить панков, готов, эмо, которые также ненадолго задержались на исторической арене. К тому же квадробинг для детей выступает неким сплавом творчества и спорта. Мастерить хвосты и маски под силу многим детям, а наличие таких же увлечённых друзей — это возможность живого общения взамен бдений со смартфоном в руке. Недаром многие родители сходятся во мнении, что квадробика — меньшее зло из всех возможных. К тому же детский интерес быстро возникает, но так же быстро и гаснет.