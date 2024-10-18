Увлечение или зло? Мнение психологов о квадробинге разделилось надвое

Пожалуй, ни одно детское увлечение давно не вызывало таких ожесточённых споров в обществе, как квадробинг. Пока дети резвятся, надевают маски животных и подражают их повадкам, родители сходят с ума от тревоги. Насколько опасна новая волна и как ей противостоять, разбирался «АиФ»-Нижнее Поволжье".
Это вызов.
В Волгограде квадроберов хватает, причём реагируют на них по-разному: так, в августе в Краснооктябрьском районе города подростки стали кидать камнями в двух девочек, которые прогуливались в костюмах и масках животных. Те получили сильные ушибы.
Тревогу относительно квадроберов высказал недавно и митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор, который определил увлечение как «явную психиатрию».
Где-то в игры с ушами и хвостами втянуты только дети, в иных случаях включаются и родители, поддерживая чад в новом увлечении не только дома, но и на улице — так, большой резонанс получил ролик, когда мама выгуливает ребёнка на поводке.
Модным трендом уже успели воспользоваться предприниматели, которые вывели на рынок специфическую продукцию для квадроберов, включая не только маски и хвосты, но и… корм, аксессуары, игровые домики в виде собачьей будки. А вот информация о том, что в Нижнем Новгороде открылась секция по квадробингу, оказалась фейком.
Для психологов история с квадробингом — это вызов.
— Дети обладают очень пластичной психикой, легко поддаются влияниям, слепо следуют за модой, — объясняет психолог Ольга Булаева. — Действительно ли квадробинг — это так страшно? По-моему мнению, в большинстве случаев — нет, и через полгода-год об этой субкультуре уже мало кто вспомнит. В доказательство приведу игры с покемонами, спиннерами, тамагочи, которые после короткого всплеска тихо ушли в небытие. Можно также припомнить панков, готов, эмо, которые также ненадолго задержались на исторической арене. К тому же квадробинг для детей выступает неким сплавом творчества и спорта. Мастерить хвосты и маски под силу многим детям, а наличие таких же увлечённых друзей — это возможность живого общения взамен бдений со смартфоном в руке. Недаром многие родители сходятся во мнении, что квадробика — меньшее зло из всех возможных. К тому же детский интерес быстро возникает, но так же быстро и гаснет.
А вот что точно не входит в понятие нормы — это поведение родителей, которые выводят ребёнка на поводке. Здесь уже просматриваются психические нарушения. И ещё один момент: подростки уже научились извлекать так называемую вторичную выгоду из квадроберства: например, нападая на людей, будучи в масках животных (есть такие единичные случаи. — Ред.), они потом оправдываются: это сделал не я, это был квадробер.
Запретить и наказать.
Однако некоторые видят в новом увлечении серьёзные опасности. Так, депутат Госдумы Сергей Колунов направил обращение уполномоченному по правам ребёнка в РФ, где предложил ввести ответственность для родителей детей-квадроберов вплоть до лишения родительских прав. Толчком послужил видеосюжет выгула ребёнка на поводке.
Ещё дальше пошли участники движения «Ветераны России», выступившие с требованием признать квадробику экстремистским движением и запретить его на территории России, мотивировав это тем, что квадробика создаёт риски для психического здоровья детей, разрушая нормальные процессы социализации.
— Это придуманная и внедрённая технология, конечной целью которой является расчеловечивание и подмена самоидентификации, — высказывает своё мнение практикующий психолог Елена Спирина. — То, что эти игры пытаются представить как способ самовыражения, — откровенная неправда. Дети действуют в рамках шаблона и явно по придуманному сценарию: проводят сборы, вечеринки. Не случайно к процессу подключилась бизнес-индустрия, предлагающая товары для квадроберов.
Это система, призванная сбить «заводские настройки» у маленького человека: у него идёт неприятие себя и замена своей личности на набор инстинктов животного.
Если ребёнок мечтает о самореализации, есть тысячи способов сделать это, оставаясь человеком. Спорт, наука, творчество, волонтёрство — любое направления саморазвития ведёт к прогрессу личности, а не к её деградации. Убеждена, если такая тема возникла в семье, то это серьёзный повод обратиться к психологу. Нельзя молчать и делать вид, что ничего не происходит: мы живём в сложные времена, когда идёт мощная обработка неокрепших умов пропагандой.
Что у нас не так?
В свою очередь, некоторые эксперты усматривают социальные корни проблемы.
— Корень проблемы в том, что детям не нравится наша действительность, вот и бегут они от неё таким способом, — отмечает председатель правления регионального отделения Союза журналистов России Вячеслав Черепахин. — Это не единственный способ, просто самый заметный и общественно порицаемый. А вот проанализировать, что не так в нашей действительности — на это почему-то у депутатов головы не хватает. Видимо, потому что тут надо думать и принимать сложные решения, а не такие простые, как взять и запретить. Ведь причины могут быть разными: пьющие или просто уставшие родители, скучная школа, буллинг, недоступность спортивных занятий, путешествий и развлечений, отстранённость взрослых от детских проблем. Но со всем этим работать сложно, долго и почёта не заслужить.
Единственное, в чём сходится большинство специалистов и экспертов, обсуждая тему квадробинга, это в том, что дети в нынешний очень непростой в социально-психологическом плане период особо уязвимы и больше, чем обычно, нуждаются во внимании, заботе и любви со стороны своей семьи. И вот это уже точно зависит исключительно от нас самих.