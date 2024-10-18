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Новый театр кукол построят в Нижнем Тагиле

Градостроительный совет Нижнего Тагила согласовал проект нового театра кукол, который хотят построить на Гальянке.

Об этом сообщил глава города Владислав Пинаев.

«Здание расположится в районе Уральского проспекта — улицы Удовенко. В нем два зрительных зала — большой и малый, много помещений для театральных цехов и хранения декораций», — сообщил глава Нижнего Тагила.

Владислав Пинаев напомнил, что реконструировать старое здание театра кукол или построить на его месте новое нельзя. Причина — объекты археологического наследия. Также нельзя увеличить территорию театра, так как он находится в историческом месте.

Далее проект должен пройти государственную экспертизу. После этого совместно с правительством Свердловской области Нижний Тагил будет заявляться на финансирование.

«МК-Урал» ранее писал, что в Екатеринбурге, на берегу озера Шарташ открыли новое здание Свято-Елисаветинской Обители милосердия. Это хоспис, где круглосуточно будут ухаживать за тяжелобольными людьми, потерявшими способность к самообслуживанию.

В Центре ухода за тяжелобольными людьми будут помогать гражданам, которые частично или полностью парализованы после инсультов, инфарктов, перенесли серьезные травмы или страдают ДЦП. У них нет друзей и родных, которые бы им помогли.

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