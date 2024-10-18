В Ростовской области почти в четыре раза стало больше отцов, ушедших в декрет

На Дону 1318 отцам выплачивают пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет. Об этом сообщили в отделении СФР по Ростовской области.
Как уточнили в ведомстве, за последние семь месяцев число отцов, которые ушли в декрет в регионе, выросло почти в четыре раза. В апреле их было 349, а уже в октябре — 1 318.
Напомним, в 2024 году размер выплаты по уходу за ребёнком составляют от 9,2 тысячи рублей до 49,1 тысячи рублей в месяц.
Отцу, чтобы оформить декретный отпуск, нужно подать заявление своему работодателю.
Как объяснили в пресс-службе учреждения, все данные Отделение СФР по Ростовской области самостоятельно получает в рамках межведомственного взаимодействия.
При этом время декретного отпуска зачитывается родителю в рабочий стаж и формирует его пенсионные коэффициенты.
Например, если это первенец, то коэффициент составляет 1,8 за каждый год отпуска. Если второй — 3,6. А если отец ухаживает за третьим и четвертым ребёнком, то коэффициент может составить 5,4.