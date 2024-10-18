Гаишникам Мелеуза пьяным попался водитель из Удмуртии

В башкирском городе Мелеуз поймали пьяного водителя. Об этом в своем Telegram-канале в социальных сетях рассказал глава республиканской Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.
В чат-бот ГАИ неравнодушный гражданин сообщил о том, что двое нетрезвых мужчин на местном рынке сели в Renault Kaptur и уехали. Информацию передали ближайшим полицейским постам. Нарушителя нашли и разыскали с помощью ведомственной системы розыска «Паутина». Им оказался 23-летний житель Удмуртии. Медосвидетельствование показало наличие 0.405 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.
Кроме того, федеральная база дорожной полиции показала, что мужчина раньше уже дважды попадался стражам порядка пьяным. На него завели уголовное дело. Автомобиль отправили на штрафстоянку.
— Не будьте равнодушны, сообщите нам о нетрезвых водителях или пешеходах на телефон доверия МВД по РБ 279−32−92 или воспользуйтесь чат-ботом Госавтоинспекции @GIBDDRB_02bot, — заявил Севастьянов.
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