Гаишникам Мелеуза пьяным попался водитель из Удмуртии

В чат-бот ГАИ неравнодушный гражданин сообщил о том, что двое нетрезвых мужчин на местном рынке сели в Renault Kaptur и уехали. Информацию передали ближайшим полицейским постам. Нарушителя нашли и разыскали с помощью ведомственной системы розыска «Паутина». Им оказался 23-летний житель Удмуртии. Медосвидетельствование показало наличие 0.405 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.