«Погадаем?»: Ростовчане жалуются на воду цвета кофе, которая течет из кранов

В Ростове с началом отопительного сезона жители города традиционно начинают жаловаться на качество горячей воды. И нынешний октябрь не стал исключением. Однако в этот раз у ростовчан, живущих в центре города, из кранов полилась бурая жижа с пеной, к тому же еще и дурно пахнущая. Снимками такого «великолепия» поделилась читательница «КП — Ростов-на-Дону».
Но, как оказалось, с таким буйством красок водопроводной воды столкнулись и в спальных районах донской столицы. А в ростовских пабликах уже начали шутить по теме: мол, по осадку на дне ванны или раковины можно уже начинать гадать как на «кофейной гуще».
Вот только вряд ли такие разводы расскажут о том, когда такое безобразие закончится. Поэтому вопрос корреспондент «КП — Ростов-на-Дону» адресовал официальному представителю Ростовских теплосетей.
ОТКУДА ЦВЕТ.
В свою очередь в «Ростовских тепловых сетях» ответили, что горячую воду в дома жителей подают питьевого качества:
— У нас даже в отопление она идет очищенная. Мы покупаем ее у Водоканала, подготавливаем, смягчаем и подаем. То есть ее, по большому счету, даже можно пить. Она такая же, как идет из кранов с холодной водой.
На вопрос о том, почему же тогда в квартирах у людей она такого ржавого цвета, собеседник рассказал:
— Все свои опрессовки наши специалисты провели, а вот что происходит в трубах каждого из домов — остается под вопросом. Скорее всего в тех многоэтажках, где из кранов идет ржавая вода, перед началом отопительного сезона не провели промывку и опрессовку системы.
Ведь, когда отключили отопление, что остается в трубах? Все равно какая-то вода. Происходит естественный процесс коррозии. И, чтобы избежать проблем с качеством воды, необходимо промывать трубы перед началом отопительного сезона. Если же в доме этого не сделано, то, соответственно, когда мы подаем тепло, они открывают задвижки и вода доходит до кранов уже некачественная.
КТО В ОТВЕТЕ.
Но есть и еще одна проблема:
— Некоторые управляющие компании и ТСЖ самовольно подключают свои дома к отоплению без разрешения ресурсоснабжающей организации. Хотя мы пытаемся бороться с теми, которые не подготовились. Не даем им разрешение на включение. Но, зачастую, они делают это самовольно: просто открывают задвижку и начинают получать тепло. И, как результат, некачественная вода.
При этом, по словам представителя ресурсоснабжающего предприятия, из-за таких недобросовестных подключений могут страдать и те, кто живет в других, «ответственных» домах.
— Вот, представьте. Вода пошла по трубам. Предположим, вначале она попала в дом, где не промыли систему. Там она стала грязной. И потом дальше по трубам пошла в дома, где подготовку провели по-честному. Результат — на фото.
КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ.
Правда, наблюдать ржавую воду в кранах многим придется не день и не два:
— Пока не промоется вся система. Нормализоваться все должно в течение двух недель — именно за этот период времени к теплу будет подключен весь город.
В случае подачи плохой воды, ростовчанам следует обращаться в их управляющие компании, ТСЖ или ЖСК, так как подготовкой к отопительному сезону в домах занимаются именно они.
— Требуйте документы о том, как они готовились и как промыли. У каждой организации должен быть свой паспорт готовности объекта к отопительному сезону. Если их нет, можно ставить вопрос о некачественно предоставленной услуге — писать жалобу в Госжилинспекцию или подавать на своих коммунальщиков в суд.