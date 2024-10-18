Авария на теплосети оставила без отопления детский сад в Приморье

В поселке Хрустальный Кавалеровского муниципального округа 16 октября произошло аварийное отключение тепла в Детском саду № 10 из-за аварии на теплосетях. Прокуратура организовала проверку по факту происшествия, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.
Выяснилось, что причиной стало плохое состояние внутренних сетей учреждения. В результате, против директора МКУ «Центр обслуживания образовательных учреждений» было возбуждено административное дело за нарушение условий коммунального обслуживания (ч.1 ст. 7.23 КоАП РФ).
Теплоснабжение удалось восстановить только на следующий вечер, 17 октября, после прямого вмешательства прокуратуры района. Теперь надзорное ведомство планирует оценить адекватность принятых мер для подготовки детского сада к зимнему периоду. Ситуация остаётся под контролем надзорных органов, чтобы обеспечить надлежащее прохождение отопительного сезона.
Напомним, в Лазовском муниципальном округе прокуратура начала проверку после того, как одна из котельных в посёлке Преображение вышла из строя. Отопительный период, как для социальных объектов, так и для жилых домов округа, начался 15 октября. Отмечается, что в посёлке функционируют пять котельных, однако на одной из них возник пожар, который привёл к прекращению работы котлов.