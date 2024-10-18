Авария на теплосети оставила без отопления детский сад в Приморье

Напомним, в Лазовском муниципальном округе прокуратура начала проверку после того, как одна из котельных в посёлке Преображение вышла из строя. Отопительный период, как для социальных объектов, так и для жилых домов округа, начался 15 октября. Отмечается, что в посёлке функционируют пять котельных, однако на одной из них возник пожар, который привёл к прекращению работы котлов.

