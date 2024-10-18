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Грузовиков нет: в очередях на границе с Польшей стоят только легковушки

В последние несколько дней ситуация по пропуску машин на границах Беларуси с ЕС не совсем стабильная: очереди то сокращаются, то снова начинают стремительно увеличиваться.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 18 окт — Sputnik. Более 1,1 тысячи фур и почти 500 легковых автомобилей стоят в очередях на границе Беларуси с соседними странами Евросоюза, свидетельствуют данные белорусского Погранкомитета.

В пятницу утром скопления большегрузов фиксируются только по двум направлениям — литовском и латвийском.

Так, на белорусско-литовской границе в пункте пропуска «Каменный Лог» находится сейчас 380 грузовиков и 540 — в «Беняконях».

На погранпереходе «Григоровщина» на белорусско-латвийской границе машин немного меньше — 270.

На границе Беларуси с Польшей очередей из фур не наблюдается, но собралось много легковых автомобилей. В ПП «Брест» в пятницу утром уже насчитывается 470 машин. Вместе с тем, совсем нет очередей из пассажирских автобусов.

Закрытие пунктов пропуска.

Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.

ЕС