Министр экономразвития прибыл в Челябинскую область: Максим Решетников посетил стройку подъемника в «Солнечной долине»

Сегодня, 18 октября, в Челябинской области с рабочим визитом находится министр экономического развития России Максим Решетников. На курорте «Солнечная долина» он проведет всероссийское совещание по подготовке к зимнему туристическому сезону.
Вместе с губернатором Алексеем Текслером Решетников осмотрел территорию курорта. Здесь главным инвестпроектом на этот год является строительство кресельного подъемника. В центральной части трассы установят шестиместную пассажирскую подвесную канатную дорогу. Запустят ее в 2025 году.
Также в «Солнечной долине» достраивают 33 модульных дома по федеральной программе. Курорт получил субсидию в размере 51,3 млн рублей на первую очередь и 38,7 млн — на вторую очередь в этом году. Финансирование включает строительство коммуникаций и благоустройство.