Министр экономразвития прибыл в Челябинскую область: Максим Решетников посетил стройку подъемника в «Солнечной долине»

Также в «Солнечной долине» достраивают 33 модульных дома по федеральной программе. Курорт получил субсидию в размере 51,3 млн рублей на первую очередь и 38,7 млн — на вторую очередь в этом году. Финансирование включает строительство коммуникаций и благоустройство.