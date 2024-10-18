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Свердловчан предупредили о повышенной угрозе пожаров

На севере Свердловской области зафиксирована высокая пожарная опасность. Об этом сообщили специалисты Уралгидрометцентра.

«18 октября в северных районах Свердловской области местами сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. По региональной шкале — четвертый и пятый класс горимости леса», — говорится в сообщении.

Главный специалист отдела координации по тушению лесных пожаров ФБУ «Авиалесоохрана» Илья Секерин ранее пояснял, что в этом году лесные пожары, которые разгорелись весной, не нанесли серьезного ущерба насаждениям. Они пробегали по сухой траве и гасли из-за холодной и влажной земли. По сравнению со средними показателями за пять лет в Уральском федеральном округе в период с 1 января по 31 мая 2024 года площадь, пройденная огнем, уменьшилась в 242,8 раза, а количество лесных пожаров сократилось в 6,8 раза.

пожары