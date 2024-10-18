До +13 градусов пообещали синоптики омичам в эти выходные

В эти выходные в Омской области ожидается небольшое потепление до +13 градусов. Ночные заморозки ненадолго ослабеют. О том, какая будет погода в Омске 19 и 20 октября 2024, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.
В ночь на субботу температура воздуха составит −2…-7 градусов. Осадков в тот день не ожидается. Днем столбик термометра покажет +6…+11 градусов.
Ночью в воскресенье температура воздуха будет в пределах −4…+1 градуса. Порывы ветра будут на уровне 5−10 м/с. Днем столбик термометра поднимется до +8…+13 градусов, по северу — до +3 градусов. Местами пройдет небольшой дождь. Порывы ветра в пределах 8−13 м/с.