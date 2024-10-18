Жительница Гродно за полгода похудела на 45 килограммов. Об этом рассказали БелТА в главном управлении здравоохранения Гродненского облисполкома.
Сообщается, что после операции, которая была выполнена хирургами Гродненской университетской клиники, женщина с весом 137 килограмм смогла похудеть на 45 кг. Говорится, что гродненка обратилась к специалистам с жалобами не только на лишний вес, но также и на высокое давление, одышку, сильные боли в суставах, увеличение печени, нарастающую скованность движения.
Женщина пыталась похудеть самостоятельно. Так, она ходила на тренировки в зал, сидела на жесткой диете, но килограммы все равно возвращались. Она решила обратиться обратилась в Гродненскую университетскую клинику. В медучреждении жительнице Гродно предложили сделать один из видов щадящих операций на желудочно-кишечном тракте, позволяющих ограничить количество пищи, которое может принять и усвоить организм.
Сказано, что лапароскопическая продольная резекция желудка делает меньше объем желудка, а также убирает зону, продуцирующую гормон, который отвечает за чувство насыщения. По итогу насыщение наступает в разы быстрее, а количество потребляемой пищи резко снижается.
Говорится, что суть операции продольной резекции желудка состояла в формировании желудочной трубки объемом 60−150 мл путем удаления большей части желудка. Уточняется, что средний процент потери избыточной массы тела после данной манипуляции находится на уровне 60−75%.
После операции женщина смогла сбросить 45 килограммов в течение полугода. По мнению специалистов, в случае правильного питания и образа жизни вес может снижаться еще как минимум на протяжении года, но уже не так интенсивно.
В сообщении говорится, что операция была проведения заместителем главного врача по хирургии университетской клиники Дмитрием Якимовичем, а также сотрудником кафедры хирургических болезней № 1 Гродненского медуниверситета Евгением Макаревичем и заведующим научно-клиническим отделом анестезиологии и реаниматологии университетской клиники Русланом Якубцевичем.
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