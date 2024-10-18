Жительница Гродно за полгода похудела на 45 килограммов

Сообщается, что после операции, которая была выполнена хирургами Гродненской университетской клиники, женщина с весом 137 килограмм смогла похудеть на 45 кг. Говорится, что гродненка обратилась к специалистам с жалобами не только на лишний вес, но также и на высокое давление, одышку, сильные боли в суставах, увеличение печени, нарастающую скованность движения.