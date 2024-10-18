На Дону стартовал чемпионат по дебатам «ГлаголЪ»

В Ростовской области начались отборочные туры чемпионата по дебатам «ГлаголЪ» по инициативе Избирательной комиссии Ростовской области. В состязании могут принять участие студенты и молодые ученые в возрасте от 17 до 28 лет, которые проходят обучение в донских вузах.
Отборочные туры проходят в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новочеркасске, Волгодонске и Шахтах. Сроки проведения дебатов — с 10 по 31 октября текущего года.
В рамках чемпионата проходят дискуссии, в которых могут принять участие по две команды из трех человек. Участники должны отстоять или опровергнуть предложенную тему, которая обязательно должна касаться избирательного процесса. Одна команда занимает позицию «за», а другая — «против». Чьи аргументы в полемике окажутся более убедительными, определят эксперты жюри, в состав которого вошли судьи и победители известных ораторских турниров.
Всего пройдет восемь отборочных игр, победители которых пройдут в полуфинал, а затем в финальные соревнования.
В этом году финал интеллектуального чемпионата запланирован на ноябрь в Ростове-на-Дону.