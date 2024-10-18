На Дону стартовал чемпионат по дебатам «ГлаголЪ»

В рамках чемпионата проходят дискуссии, в которых могут принять участие по две команды из трех человек. Участники должны отстоять или опровергнуть предложенную тему, которая обязательно должна касаться избирательного процесса. Одна команда занимает позицию «за», а другая — «против». Чьи аргументы в полемике окажутся более убедительными, определят эксперты жюри, в состав которого вошли судьи и победители известных ораторских турниров.