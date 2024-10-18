Музей матери и семьи появился в Беларуси

Это первый подобный музей в стране. Располагается он в Столине, в историческом здании в самом центре города. Здесь можно увидеть и церковную книгу с записями рождения детей, и свидетельства о рождении как советского периода, так и современного образца, бирки из родильного дома, и многое другое, что имеет отношение к семье.