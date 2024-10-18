Музей матери и семьи появился в Беларуси. Его открытие приурочили к Неделе родительской любви, сообщает БелТа.
Это первый подобный музей в стране. Располагается он в Столине, в историческом здании в самом центре города. Здесь можно увидеть и церковную книгу с записями рождения детей, и свидетельства о рождении как советского периода, так и современного образца, бирки из родильного дома, и многое другое, что имеет отношение к семье.
Правда, несмотря на свою уникальность, музей матери и семьи в Столине имеет все же региональную направленность. Посетители музея смогут познакомиться с историей и традициями полесского региона: свадьбой, бытом, воспитанием детей. А часть экспозиции рассказывает о женщинах-лидерах, труженицах, многодетных матерях района. Например, о жительнице Столинского района Марии Озимко, первой в Беларуси женщине удостоенной ордена Матери, который в стране вручают многодетным мамам с 1996 года.
Музей мктери и семьи был открыт при финансовой поддержке Национального банка Беларуси, но в целом, к его созданию, приложили руку многие жители и уроженцы Столинского района. Возможно, именно из-за народности проекта, музей получился камерным и уютным.
Экспозиция музея будет постепенно пополняться новыми экспонатами. Также в дальнейшем на базе музея планируется проводить занятия с детьми.
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