Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Уехала кататься на велосипеде и пропала»: в Башкирии идет розыск 25-летней Миланы Галиевой

В Башкирии разыскивают пропавшую девушку-велосипедистку.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии пропала 25-летняя Милана Галиева. Об этом рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».

Как сообщают активисты, местонахождение девушки неизвестно с 17 октября. В деревне Луговая Гафурийского района она поехала кататься на велосипеде и пропала.

У пропавшей рост 155 сантиметров, у нее среднее телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. Она была одета в темно-коричневую кожаную куртку, бежевые брюки и черно-белый клетчатый платок.

Волонтеры «БашРегионСпас» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, обратиться по телефонам 8 (937) 310−21−12 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.