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Умер бывший гендиректор Национального аэропорта Минск

Причиной смерти экс-руководителя воздушной гавани белорусской столицы стала тяжелая болезнь.

МИНСК, 18 окт — Sputnik. Бывший генеральный директор РУП «Национальный аэропорт Минск» Вячеслав Хоронеко скончался на 61-м году жизни, сообщила в пятницу пресс-служба предприятия.

«Национальный аэропорт Минск с глубоким прискорбием сообщает о смерти бывшего руководителя аэропорта Хоронеко Вячеслава Васильевича», — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что он умер 18 октября после продолжительной и тяжелой болезни.

В аэропорту отметили, что Хоронеко оставил большой след в истории белорусской гражданской авиации, а его уход является большой потерей для авиатранспортной отрасли страны.

Вячеслав Хоронеко родился в Минске 1 июля 1964 года. Окончил Самаркандское высшее военное автомобильное командное училище. В авиации проработал свыше 30 лет. С февраля 2020-го до 22 августа текущего года занимал пост гендиректора Национального аэропорта Минск, ушел с данной должности по состоянию здоровья.