Умер бывший гендиректор Национального аэропорта Минск

МИНСК, 18 окт — Sputnik. Бывший генеральный директор РУП «Национальный аэропорт Минск» Вячеслав Хоронеко скончался на 61-м году жизни, сообщила в пятницу пресс-служба предприятия.
«Национальный аэропорт Минск с глубоким прискорбием сообщает о смерти бывшего руководителя аэропорта Хоронеко Вячеслава Васильевича», — говорится в сообщении.
Там также отмечается, что он умер 18 октября после продолжительной и тяжелой болезни.
В аэропорту отметили, что Хоронеко оставил большой след в истории белорусской гражданской авиации, а его уход является большой потерей для авиатранспортной отрасли страны.
Вячеслав Хоронеко родился в Минске 1 июля 1964 года. Окончил Самаркандское высшее военное автомобильное командное училище. В авиации проработал свыше 30 лет. С февраля 2020-го до 22 августа текущего года занимал пост гендиректора Национального аэропорта Минск, ушел с данной должности по состоянию здоровья.