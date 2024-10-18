Умер бывший гендиректор Национального аэропорта Минск

Вячеслав Хоронеко родился в Минске 1 июля 1964 года. Окончил Самаркандское высшее военное автомобильное командное училище. В авиации проработал свыше 30 лет. С февраля 2020-го до 22 августа текущего года занимал пост гендиректора Национального аэропорта Минск, ушел с данной должности по состоянию здоровья.