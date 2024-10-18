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В многоэтажки Симферополя дают отопление: куда звонить, если батареи холодные

Афанасьев: отопительный сезон в многоэтажках Симферополя стартует 18 октября.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 18 октября, в многоквартирных домах Симферополя начинается отопительный сезон. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Михаил Афанасьев.

«Друзья! Принято решение о старте отопительного сезона в МКД Симферополя», — написал градоначальник.

Руководитель администрации напомнил, что тепло в больницы, детские сады и школы уже подается.

«С сегодняшнего дня тепло начнут подавать в многоквартирные дома города», — отметил Афанасьев.

Глава крымской столицы также подчеркнул, что пусконаладочные работы в котельных, прогрев теплоносителя, а также наполнение и развоздушивание системы занимают какое-то время. При этом градоначальник не исключил, что возможны и аварийные ситуации.

«Если в Вашем доме отсутствует отопление, рекомендуем обратиться в управляющую организацию или Единую дежурно-диспетчерскую службу города: +7 (978) 944 39 59».

заключил Афанасьев
ЖКХ