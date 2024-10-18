В многоэтажки Симферополя дают отопление: куда звонить, если батареи холодные

В пятницу, 18 октября, в многоквартирных домах Симферополя начинается отопительный сезон. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Михаил Афанасьев.
«Друзья! Принято решение о старте отопительного сезона в МКД Симферополя», — написал градоначальник.
Руководитель администрации напомнил, что тепло в больницы, детские сады и школы уже подается.
«С сегодняшнего дня тепло начнут подавать в многоквартирные дома города», — отметил Афанасьев.
Глава крымской столицы также подчеркнул, что пусконаладочные работы в котельных, прогрев теплоносителя, а также наполнение и развоздушивание системы занимают какое-то время. При этом градоначальник не исключил, что возможны и аварийные ситуации.
«Если в Вашем доме отсутствует отопление, рекомендуем обратиться в управляющую организацию или Единую дежурно-диспетчерскую службу города: +7 (978) 944 39 59».