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Молодёжка ХК «Сибирь» рассталась с главным тренером

Поводом для расторжения контракта с Юрием Кузнецовым стали результаты команды на старте сезона.

Источник: Соцсети

Молодёжка хоккейного клуба «Сибирь» — команда «Сибирские снайперы» расторгла контракт с главным тренером Юрием Кузнецовым. Об этом в пятницу, 20 октября сообщили в пресс-службе «Снайперов», добавив, что контракт расторгнут по соглашению сторон.

В качестве причины указаны неудовлетворительные результаты команды на старте сезона. Сейчас «Сибирские снайперы» занимают предпоследнее, 18 место в конференции «Восток» с шестью очками в активе.

«Мы благодарим Юрия Владимировича и желаем успехов в дальнейшей карьере!», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Денис Маскаленко.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что «Спорт-Экспресс» опубликовал данные о зарплатах игроков ХК «Сибирь».