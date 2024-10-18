Молодёжка ХК «Сибирь» рассталась с главным тренером

Молодёжка хоккейного клуба «Сибирь» — команда «Сибирские снайперы» расторгла контракт с главным тренером Юрием Кузнецовым. Об этом в пятницу, 20 октября сообщили в пресс-службе «Снайперов», добавив, что контракт расторгнут по соглашению сторон.