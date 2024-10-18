Михаил Котюков получил награду высшей юридической премии «Фемида»

«Мой путь государственного служащего начинался с построения системы межбюджетных отношений между краем и муниципальными образованиями. Мы должны были учесть все полномочия органов местного самоуправления, правильно их оценить, посчитать и распределить ресурсы так, чтобы все было по справедливости: честно, прозрачно и сбалансировано. Считаю, что государственное управление — это в высшей степени творчество. Закон нужно читать не в отдельной статье, а в комплексе — не только буквы, но и понимать дух и, исходя из этого, уже делать какие-то соображения, предположения», — отметил губернатор Красноярского края.