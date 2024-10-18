Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Михаил Котюков получил награду высшей юридической премии «Фемида»

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков получил награду высшей юридической премии «Фемида» в номинации «Государственное управление».

Источник: Правительство Красноярского края

Об этом рассказали в правительстве региона.

Церемония награждения прошла 17 октября в столице РФ — в Москве. Участники мероприятия собрались на площадке культурного центра Сеченовского университета. Знак отличия премии — статуэтку богини правосудия Фемиды и диплом лауреата Михаилу Котюкову вручил первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Андрей Яцкин.

«Мой путь государственного служащего начинался с построения системы межбюджетных отношений между краем и муниципальными образованиями. Мы должны были учесть все полномочия органов местного самоуправления, правильно их оценить, посчитать и распределить ресурсы так, чтобы все было по справедливости: честно, прозрачно и сбалансировано. Считаю, что государственное управление — это в высшей степени творчество. Закон нужно читать не в отдельной статье, а в комплексе — не только буквы, но и понимать дух и, исходя из этого, уже делать какие-то соображения, предположения», — отметил губернатор Красноярского края.

Напомним, что высшая юридическая премия «Фемида» — старейшая и одна из самых авторитетных правовых наград России была учреждена в 1996 году. Она вручается государственным и общественным деятелям, российским и зарубежным представителям юридического сообщества, науки, образования и средств массовой информации. Кроме того, решением экспертного совета, знака отличия также могут быть удостоены юридические коллективы и образовательные учреждения.

При выборе лауреатов или дипломантов эксперты руководствуются не статистическими и количественными показателями, а авторитетом специалистов в области права и их заслугами перед обществом и государством.

В этом году статуэтки богини правосудия Фемиды выдавали в таких номинациях как: «Наследие и традиции», «Государственное управление», «Образование и инновации», «Путь к закону», «Адвокатура», «Право и бизнес», «Нотариат», «Династия», «Законотворчество», «Добровольчество».