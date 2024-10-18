В Воронеже фестиваль «Маршак» перенесли с осени 2024-го на весну 2025 года

Фестиваль «Маршак» проводят в Воронеже с 2015 года в дни осенних каникул. В 2023-м его за десять дней посетили более 10,5 тысяч человек. Во время фестиваля показали 13 спектаклей, а также провели 11 бесплатных мероприятий, включая книжную ярмарку.