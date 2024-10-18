В Воронеже фестиваль «Маршак» перенесли с осени 2024-го на весну 2025 года

Детский театральный фестиваль «Маршак» перенесли с осени 2024-го на весну 2025 года. Об этом сообщили в региональном министерстве культуры.
Решение о переносе объяснили обновлением дирекции фестиваля, которая занимается еще и организацией Платоновфеста. После организационных изменений круг обязанностей этой структуры расширится еще больше. Дирекция будет курировать и другие крупные фестивали в нашем регионе.
Фестиваль «Маршак» проводят в Воронеже с 2015 года в дни осенних каникул. В 2023-м его за десять дней посетили более 10,5 тысяч человек. Во время фестиваля показали 13 спектаклей, а также провели 11 бесплатных мероприятий, включая книжную ярмарку.