В Новосибирской области ввели цифровые удостоверения для многодетных семей

Начальник управления организации социальных выплат министерства труда и социального развития Новосибирской области Татьяна Мальцева напомнила, что в регионе насчитывается около 47 тысяч многодетных семей. Они получают все меры социальной поддержки на основании удостоверений. Что касается электронного документа, то им можно воспользоваться, например, для бесплатного или льготного посещения культурных и спортивных учреждений. По словам заместителя министра культуры региона Владимира Деева, сервис уже доступен в музеях, театрах, дворцах культуры как в Новосибирске, так и в районах области. Для удобства граждан разработан сайт (https://mnogo.nso.ru/), на котором представлен полный список учреждений, где можно получить необходимые услуги, предъявив цифровое удостоверение. До конца года он будет работаеть в пилотном режиме. Перечень льгот, доступных по электронным удостоверениям, будет расширяться. Подробную информацию об услуге можно получить по номеру 110.