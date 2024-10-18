В Новосибирской области ввели цифровые удостоверения для многодетных семей

Как сообщила заместитель министра цифрового развития и связи региона Ирина Савельева, для получения документа у каждого из родителей и детей должна быть подтвержденная учетная запись и статус члена многодетной семьи. Удостоверение с QR-кодом можно найти в разделе «Документы»/ «Семья и дети» в личном кабинете на портале «Госуслуги» и в мобильном приложении.
Поясняя удобство электронного формата, Ирина Савельева отметила, что если бумажное удостоверение, как правило, получает один из родителей, то цифровым могут воспользоваться все члены семьи одновременно. Этому способствует QR-код, который легко хранить в телефоне и демонстрировать при необходимости. Либо электронное удостоверение скачивается в виде файла.
Начальник управления организации социальных выплат министерства труда и социального развития Новосибирской области Татьяна Мальцева напомнила, что в регионе насчитывается около 47 тысяч многодетных семей. Они получают все меры социальной поддержки на основании удостоверений. Что касается электронного документа, то им можно воспользоваться, например, для бесплатного или льготного посещения культурных и спортивных учреждений. По словам заместителя министра культуры региона Владимира Деева, сервис уже доступен в музеях, театрах, дворцах культуры как в Новосибирске, так и в районах области. Для удобства граждан разработан сайт (https://mnogo.nso.ru/), на котором представлен полный список учреждений, где можно получить необходимые услуги, предъявив цифровое удостоверение. До конца года он будет работаеть в пилотном режиме. Перечень льгот, доступных по электронным удостоверениям, будет расширяться. Подробную информацию об услуге можно получить по номеру 110.