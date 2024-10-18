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В Перми возведение ледового городка оценили в 26 млн рублей

В Перми начаты конкурсные процедуры по выбору оператора ледового городка на эспланаде.

Источник: Коммерсантъ

На эти цели городские власти выделят из бюджета до 26,4 млн руб. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. Подрядчик обязан выполнить монтаж новогоднего комплекса до 27 декабря.

Как сообщила пресс-служба городской администрации, главной темой ледовых объектов станет «Пермское гостеприимство». Согласно эскизному проекту, ледовый городок будет представлять собой большой стол с монументальными ледяными сервизами и горками-скатертями высотой от 1 до 3 м.

В комплекс войдут тематически оформленные ледяные композиции, изображающие чайные сервизы. Проект носит название «Большое пермское чаепитие».

В 2023 году стоимость возведения ледового городка составила 29,5 млн руб. Центральной темой были русские сказки.