В Омске уже десять школ полностью закрыты на карантин

Как сообщили порталу Om1.ru в пресс-службе департамента образования мэрии Омска, полностью закрыты уже десять школ -№ 17, 33, 43, 54, 66, 93, 135, 137, 150, 159. Кроме того, по информации читателей портала Om1.ru, с 19 октября планируется ввести карантин в школе № 144, а с 22 октября в школах № 159 и 29.