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В Омске уже десять школ полностью закрыты на карантин

На дистант ушли 499 классов.

Источник: Om1 Омск

Незадолго до каникул в Омске продолжают закрывать школы на карантин. По данным на 18 октября образовательный процесс по причине роста заболеваемости ОРВИ приостановлен в 499 классах 47 школ и в 33 группах 25 детских садов.

Как сообщили порталу Om1.ru в пресс-службе департамента образования мэрии Омска, полностью закрыты уже десять школ -№ 17, 33, 43, 54, 66, 93, 135, 137, 150, 159. Кроме того, по информации читателей портала Om1.ru, с 19 октября планируется ввести карантин в школе № 144, а с 22 октября в школах № 159 и 29.

При этом с 26 октября омские школьники уходят на осенние каникулы. Дети будут отдыхать до 4 ноября включительно.