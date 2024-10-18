В Башкирии число умерших в трудоспособном возрасте мужчин выросло на 17,5%

В Башкирии с января по август умерло 8,4 тыс. мужчин в возрасте от 16 лет до 61 года, тогда как в прошлом году в этой группе было 7,1 тыс. умерших. В процентном соотношении рост составил 17,5%. Такую статистику приводит Башстат.