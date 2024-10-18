В Башкирии число умерших в трудоспособном возрасте мужчин выросло на 17,5%

За восемь месяцев 2024 года наибольшее число умерших фиксируется среди женщин старше 56 лет — 13,3 тыс. человек (рост к 2023 году — 4,7%). За это же время умерло 10,3 тыс. мужчин старше 61 года (рост 1%).
Среди женщин трудоспособного возраста рост числа умерших составил 9%, с января по август умерли 1,9 тыс. человек в этой группе.
Среди несовершеннолетних за восемь месяцев умерли 225 человек, что выше прошлогоднего показателя на 3,7%.
Как сообщал «Ъ-Уфа», естественная убыль населения в январе-августе 2024 года по сравнению с восемью месяцами прошлого года увеличилась в полтора раза.