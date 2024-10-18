Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии число умерших в трудоспособном возрасте мужчин выросло на 17,5%

В Башкирии с января по август умерло 8,4 тыс. мужчин в возрасте от 16 лет до 61 года, тогда как в прошлом году в этой группе было 7,1 тыс. умерших. В процентном соотношении рост составил 17,5%. Такую статистику приводит Башстат.

Источник: РИА "Новости"

За восемь месяцев 2024 года наибольшее число умерших фиксируется среди женщин старше 56 лет — 13,3 тыс. человек (рост к 2023 году — 4,7%). За это же время умерло 10,3 тыс. мужчин старше 61 года (рост 1%).

Среди женщин трудоспособного возраста рост числа умерших составил 9%, с января по август умерли 1,9 тыс. человек в этой группе.

Среди несовершеннолетних за восемь месяцев умерли 225 человек, что выше прошлогоднего показателя на 3,7%.

Как сообщал «Ъ-Уфа», естественная убыль населения в январе-августе 2024 года по сравнению с восемью месяцами прошлого года увеличилась в полтора раза.

демография