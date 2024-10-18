Новосибирцев ждет тепло до +5 градусов по Цельсию на этих выходных

В это воскресенье, 20 октября, ожидается пасмурная погода и температура около 0… +1 градуса. Днем воздух прогреется до +6 градусов. При этом ночью возможен смешанный дождь со снегом и усилением юго-западного ветра до 5,6 м/с. В ночь на понедельник возможны дожди.