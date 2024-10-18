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Новосибирцев ждет тепло до +5 градусов по Цельсию на этих выходных

В это воскресенье, 20 октября, ожидается пасмурная погода и температура около 0…+1 градуса.

Сейчас в Ричмонде: +7° 3 м/с 76% 766 мм рт. ст. +11°
Источник: Аргументы и факты

Синоптики «Яндекс. Погоды» в субботу, 19 октября, обещают пасмурную погоду и температуру около −1 градуса. Днем же возможно потепление до +5 градусов со слабым уго-западном ветром и без осадков.

В это воскресенье, 20 октября, ожидается пасмурная погода и температура около 0… +1 градуса. Днем воздух прогреется до +6 градусов. При этом ночью возможен смешанный дождь со снегом и усилением юго-западного ветра до 5,6 м/с. В ночь на понедельник возможны дожди.

19 октября в народном календаре будут отмечать день Фомы, а 20 октября — день Сергия Зимнего. На Руси приметы связывали отсутствие ветра 19 октября со скорейшим похолоданием.