Два бездомных пса по кличке Рыжий и Чёрный стали охранять полигоны Новосибирска

По словам рабочих, если время для обхода территории ещё не пришло, собаки занимаются другими важными делами, например, встречают мусоровозы и грузовики на КПП. Псы обладают разными характерами: Чёрный — спокойный, взрослый, а Рыжий — озорной и любопытный.