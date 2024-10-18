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Два бездомных пса по кличке Рыжий и Чёрный стали охранять полигоны Новосибирска

Они защищают территорию от стай бродячих собак.

Источник: МУП САХ

Охранниками Левобережного мусорного полигона стали два бродячих пса. Четвероногих назвали соответственно их окрасу- Рыжий и Чёрный. Как сообщили в пресс-службе МУП «САХ», собаки сопровождают сотрудников на обходах территории и защищают местность от бродячих животных.

— Стаи бродячих собак, которые есть в округе, теперь приближаться боятся. Чип — верный признак, что пес бездомный, стерилизованный, но по повадкам видно, что собаки хозяйские, контактные, — поделился начальник смены полигона.

По словам рабочих, если время для обхода территории ещё не пришло, собаки занимаются другими важными делами, например, встречают мусоровозы и грузовики на КПП. Псы обладают разными характерами: Чёрный — спокойный, взрослый, а Рыжий — озорной и любопытный.

ЖКХ