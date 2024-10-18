Мороженое зимой можно! Разрушаем самые известные мифы о простуде

Не обязательно. Если вы находитесь на холоде достаточно долго, это происходит автоматически. Согласно американским исследованиям, насморк при минусовой температуре появляется у 50−90% людей. Это связано с особенностями работы носовой полости, одна из основных задач которой — нагревать и увлажнять воздух перед его попаданием в легкие. Холодный и сухой зимний воздух труднее «обработать»: он сильнее раздражает нервные окончания внутри носа, в результате чего приток крови к носу и секреция слизи внутри становится более активной (функции, нагревающие и увлажняющие воздух соответственно).