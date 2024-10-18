Мороженое зимой можно! Разрушаем самые известные мифы о простуде

Для многих семья и окружение в целом — главный источник знаний о простуде и ее лечении. Но многие советы, что мы усвоили с детства, не находят научного подтверждения. Разбираем популярные убеждения, к которым мы часто обращаемся в сезон простуд.
Сопли — признак начала простуды?
Не обязательно. Если вы находитесь на холоде достаточно долго, это происходит автоматически. Согласно американским исследованиям, насморк при минусовой температуре появляется у 50−90% людей. Это связано с особенностями работы носовой полости, одна из основных задач которой — нагревать и увлажнять воздух перед его попаданием в легкие. Холодный и сухой зимний воздух труднее «обработать»: он сильнее раздражает нервные окончания внутри носа, в результате чего приток крови к носу и секреция слизи внутри становится более активной (функции, нагревающие и увлажняющие воздух соответственно).
Кроме того, зимний воздух стимулирует работу собственной иммунной системы носа: ее клетки также провоцируют выработку жидкости в носу.
Так что мокрому носу можно только порадоваться — это значит, что наша иммунная система работает как надо. А вот если нос заложен и появились другие симптомы вроде головной боли или боли в горле — это значит, что в организм уже проникла инфекция.
Можно заболеть, если на морозе пить холодное?
Прямой связи между холодом и простудным заболеванием нет. Причина простуды — в вирусах, которые попадают в организм и размножаются в нем. Именно поэтому, диагностируя простуду, врачи используют сокращение ОРВИ — острая респираторная вирусная инфекция. Повышение температуры, головная боль, слабость и ломота в суставах — все эти процессы связаны с активностью иммунных клеток и белков, которые пытаются уничтожить инфекцию.
Холодная вода сама по себе не вызывает ни простуду, ни боль в горле (это же касается и мороженого). Но если выпить много ледяной воды, это может усилить боль в горле. Одно из объяснений в том, что под действием холода кровеносные сосуды сужаются и к месту воспаления поступает меньше иммунных клеток — лимфоцитов.
А что лучше пить при болезни? Есть исследования, в которых авторы сравнивали эффект от холодной и теплой воды, а также куриного бульона. Оказалось, что теплые напитки (и особенно бульон) вызывают более обильное выделение слизи, которая обладает бактерицидными свойствами.
Грозит ли менингит, если ходить без шапки? А с мокрыми волосами?
Еще один распространенный миф: холод может спровоцировать воспаление мозга, или менингит.
Менингит — это воспаление жидкости и оболочек мозга. Он может возникнуть из-за вирусной или бактериальной инфекции, травмы головы, паразитов и опухолей. В любом случае охлаждение головы здесь совершенно ни при чем. Например, по статистике, чаще всего менингитом болеют в Африке, южнее пустыни Сахара (так называемый менингитный пояс).
Также нет ни одного исследования, которое бы показало связь между простудой (или менингитом) и прогулкой в холодную погоду без шапки и с невысушенными волосами. Это тоже не более чем миф.
Почему тогда зимой мы простужаемся чаще?
Это связано с несколькими факторами. Во-первых, при пониженных температурах многие вирусы действительно размножаются активнее. Согласно исследованию Йельского университета, риновирусы (частые возбудители простуды) лучше размножаются при более низкой температуре, чем средняя температура тела, в частности в холодном носу. Кстати, польза защитной маски может быть в том числе связана с ее согревающим эффектом.
Во-вторых, зимой мы чаще находимся в закрытых, непроветриваемых помещениях — это прекрасная среда для передачи респираторных инфекций.
Еще одна причина, из-за которой риск заражения респираторными инфекциями растет, — низкая влажность воздуха. Из-за нее вирусы дольше остаются в воздухе в виде аэрозолей (мельчайших капелек из выдыхаемого пара).
Еще одна возможная причина — общее снижение иммунитета. Зимой мы едим меньше овощей и фруктов, в которых содержатся полезные вещества. Также в этот период мы получаем меньше солнечного света, а вместе с ним — витамина D. Исследования показывают, что этот витамин связан со снижением риска ОРВИ.
Чтобы не было простуды, надо пить витамины?
Да, многие витамины напрямую связаны с работой иммунитета. Пищевые добавки цинка, витаминов С и D лучше всего изучены на предмет их роли в защите от простуды.
Цинк необходим для развития и функционирования множества клеток иммунной системы. Его основные источники — мясо и яйца. Но данные об эффективности цинка в виде добавок противоречивы. В некоторых исследованиях они сокращали продолжительность простуды на несколько дней, в других, наоборот, не влияли на это.
При этом побочные эффекты от приема цинка в некоторых случаях могут быть опасны. Люди, принимающие цинк, чаще жалуются на расстройство желудка, проблемы со вкусом и раздражение во рту. Некоторые люди, которые использовали назальные спреи с цинком, навсегда теряли обоняние.
Витамин С может уменьшить продолжительность и тяжесть симптомов простуды, но только если вы уже принимали его ежедневно в качестве профилактической меры. То же касается и витамина D.
Но, чтобы поддерживать иммунитет, недостаточно только добавок. Нужно вести здоровый образ жизни и питаться сбалансированно.
Правда ли, что стресс ослабляет иммунитет?
Зависит от характера стресса и его длительности.
Кратковременный (от нескольких минут до нескольких часов) стресс усиливает врожденный (первичный) и адаптивный (вторичный) иммунный ответ. Это касается транспортировки, созревания и функционирования иммунных клеток и белков. Возможно, с этим связан и эффект закаливания, а также физических упражнений, ведь холодная вода и нагрузки вызывают стресс.
Но постоянный, хронический стресс действует угнетающе и повышает риск заболеть. Длительный стресс (в том числе из-за слишком интенсивных физических нагрузок) нарушает врожденные и адаптивные иммунные реакции. Кстати, это касается не только простуды, но и риска развития раковых опухолей.
Люди, которые закаляются, реже простужаются?
Как отмечают медики, при разумном и систематическом подходе моржевание помогает закалить организм и положительно сказывается на здоровье. Возможно, положительный эффект от закаливания возникает как раз из-за того, что холодная вода и нагрузка вызывают полезный для организма кратковременный стресс.
Однако это касается только здоровых людей: тем, кому нездоровится и кто никогда не практиковал закаливание, купание в ледяной воде может навредить. В группе риска находятся люди, страдающие от бронхолегочных, сердечно-сосудистых, хронических и воспалительных болезней.
Чтобы предусмотреть все нюансы и сделать моржевание безопасным и полезным, необходимо заранее проконсультироваться с врачом.
Если подышать над картошкой, можно облегчить симптомы простуды?
Паровые ингаляции — одно из самых популярных домашних средств борьбы с простудой. Якобы они помогают облегчить насморк. И действительно, теплый пар может снять отек, а также способствовать разжижению слизистых выделений в носу (по крайней мере, на короткий промежуток времени).
Однако, как предупреждает врач Юлия Лашкова, если не соблюдать осторожность, процедура может навредить. Вдыхание горячего пара нередко приводит к отеку дыхательных путей, а также может спровоцировать спазм бронхов. Помимо этого, процедура может вызвать усугубить перегрев организма при температуре и даже стать причиной ожога кожи лица и слизистой оболочки верхних дыхательных путей.
Теплое молоко с медом и чай с малиной помогают победить простуду?
Как и другие теплые напитки, чай и подогретое молоко могут облегчить боль в горле. Они способствуют уменьшению неприятных ощущений, способствуют расслаблению мышц, а также улучшают циркуляцию крови в гортани. Кроме того, оба напитка довольно калорийные: это хороший способ восстановить силы, когда нет аппетита.
Помимо этого, теплое молоко с медом за счет своей вязкости, смешиваясь со слюной, обволакивает слизистую оболочку рта и горла, из-за чего неприятные ощущения становятся еще меньше.
Однако ни молоко с медом, ни чай с малиной не помогают бороться с возбудителями простуды, вирусами. При этом при нагревании большинство полезных веществ, находящихся внутри, пропадают. Так, в малине распадается витамин С, а мед теряет бактерицидные свойства.
Антибиотики и противовирусные помогают при простуде?
Ни антибиотики, ни противовирусные препараты не помогают при ОРВИ. Первые не действуют на вирусы, а их бесконтрольный прием и вовсе приводит к появлению крайне опасных антибиотикорезистентных штаммов бактерий, на которые эти лекарства уже не действуют. Подобные супербактерии — одна из главных угроз общественному здравоохранению и глобальному развитию.
К сожалению, то же можно сказать и о противовирусных. Эффективность подобных препаратов не доказана, а в большинстве случаев человек выздоравливает сам, без помощи медикаментов.
Если человек часто простужается, у него что-то не так со здоровьем?
В среднем взрослый человек болеет простудой два-три раза в год. Но если это происходит чаще (раз в месяц или два), это может говорить о проблемах со здоровьем или образом жизни. Вот что может влиять на частоту простуд.
Курение. Химические вещества, содержащиеся в сигаретном дыме, ослабляют естественные защитные реакции иммунной системы. Кроме того, курение повреждает крошечные ворсинки дыхательных путей, которые обычно помогают им очиститься от слизи и мусора, с которыми в легкие попадают микробы.
Плохая гигиена. Вирусные частицы, которые вызывают простуду, могут оседать на руках и одежде и попадать в организм с пищей. Если мы плохо моем руки, лицо и все тело, вирусная нагрузка может подавить первичную защиту иммунитета и вызвать болезнь.
Недостаток сна. Исследования показывают, что люди, которые не высыпаются или спят меньше семи часов в сутки, с большей вероятностью заболевают после воздействия вируса простуды. Недостаток сна также может повлиять на скорость выздоровления, если вы заболели.
Хронические болезни. Такие состояния, как ревматоидный артрит, рассеянный склероз, целиакия, волчанка, синдромы раздраженного кишечника и хронической усталости, могут постоянно ослаблять иммунную систему. Также это происходит на фоне противораковой терапии. Поэтому людям, которые принимают сильные лекарства, важно беречь себя, носить маски и соблюдать гигиену.