Режим ЧС ввели в Назаровском районе из-за угрозы срыва отопительного сезона

В Назаровском районе Красноярского края вводят режим ЧС из-за угрозы срыва отопительного сезона. Об этом сообщает глава районной администрации Михаил Ковалев.
За ремонт и содержание теплосетей района отвечало муниципальное предприятие «ЖКХ Назаровского района», у которого из-за долга в размере 50 млн рублей перед энергетиками возникли сложности с поставкой угля на котельные района.
Как сообщает Михаил Ковалев, теплосети Назаровского района, за которые отвечало муниципальное предприятие, сейчас передали в аренду компании ООО «ТЕПЛОКОМ». Фирма уже заключила договоры на поставку угля, поэтому перебоев с отоплением быть не должно.
Однако власти ввели режим ЧС для недопуска срывов отопительного сезона. Глава района Михаил Ковалев заявил, что держит ситуацию под контролем и гарантирует бесперебойное прохождение отопительного периода.