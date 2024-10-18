Режим ЧС ввели в Назаровском районе из-за угрозы срыва отопительного сезона

Как сообщает Михаил Ковалев, теплосети Назаровского района, за которые отвечало муниципальное предприятие, сейчас передали в аренду компании ООО «ТЕПЛОКОМ». Фирма уже заключила договоры на поставку угля, поэтому перебоев с отоплением быть не должно.