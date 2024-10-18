В Сибае мужчина лишился дорогого «Мерседеса» из-за пьяной езды

В башкирском городе Сибай мужчина лишился дорого автомобиля из-за пьяной езды. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры.
В минувшем августе рано утром мужчина, будучи пьяным, сел за руль Mercedes-Benz 260. Ранее водителя уже привлекали к административной ответственности за подобное. На него завели уголовное дело по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию».
Сибайский городской суд назначил ему 180 часов обязательных работ и лишил водительских прав на 2,5 месяца, а также конфисковал «Мерседес» в доход государства.
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