Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сибае мужчина лишился дорогого «Мерседеса» из-за пьяной езды

У жителя Башкирии отобрали Mercedes-Benz за пьяное вождение.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Сибай мужчина лишился дорого автомобиля из-за пьяной езды. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры.

В минувшем августе рано утром мужчина, будучи пьяным, сел за руль Mercedes-Benz 260. Ранее водителя уже привлекали к административной ответственности за подобное. На него завели уголовное дело по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Сибайский городской суд назначил ему 180 часов обязательных работ и лишил водительских прав на 2,5 месяца, а также конфисковал «Мерседес» в доход государства.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.