«Стараюсь сэкономить на платьях»: 87-летняя учительница математики каждый месяц отправляет часть пенсии бойцам СВО

— По улице шла танковая колонна. Все люди радостно встречали наших солдат, делились с ними едой. Детвора тоже выбежала к дороге. Была там и я. И вот один из воинов посадил меня в танк и прокатил на нем. Жаль, что тогда не было фотоаппаратов.