«Стараюсь сэкономить на платьях»: 87-летняя учительница математики каждый месяц отправляет часть пенсии бойцам СВО

В Старой Станице Ростовской области живет самая добрая в мире учительница математики и физики. Именно так о 87-летней Галине Горской отзываются ее как бывшие, так и нынешние ученики.
«ХОЧУ ПРИНОСИТЬ ПОЛЬЗУ».
— Да-да. Я до сих пор занимаюсь с соседскими ребятами: с теми, кого нужно подтянуть по предметам. Хоть и давно на пенсии, но без работы не могу! Ноги у меня плохо ходят, но голова-то еще соображает! Поэтому хочу приносить пользу, — улыбается 87-летняя педагог из Каменского района.
А теперь самой доброй учительницей на свете Галину Николаевну считают и участники специальной военной операции. Вот уже год как она каждый месяц передает на нужды бойцов часть пенсии — примерно по пять-семь тысяч рублей в месяц.
Параллельно женщина старается откладывать деньги, чтобы при возможности отправить ребятам и более внушительную сумму. Например, в этом месяце получилось передать солдатам 32 тысячи рублей!
А еще Галина Николаевна покупает для тех, кто сегодня на передовой, продукты, термобелье, одеяла и другие необходимые вещи.
— Командир нашего местного поисково-спасательного отряда не только борется с пожарами, но и отвозит гуманитарную помощь на Донбасс. Мне тяжело самой относить все в пункт сбора. Миша знает о том, что у меня ноги болят, поэтому сам приезжает ко мне за гуманитарной помощью.
«Я ПЕРЕЖИЛА ВЕЛИКУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ».
Галина Николаевна говорит, что ей пришлось откорректировать свой бюджет ради того, чтобы помогать участникам СВО.
— Немного ужала свои траты. К примеру, раньше могла себе позволить обновку. А сейчас стараюсь экономить на платьях. А как иначе? Я ведь пережила Великую Отечественную войну. Тогда все было для фронта. И сейчас должно быть также, тогда мы победим!
День, когда началась Великая Отечественная, Галина Николаевна запомнила навсегда.
— Мне еще и пяти лет не было. Но воспоминания очень четкие. Я с мамой и братом гостила у бабушки. И вдруг они обе начинают плакать и суетиться. Мать сразу поехала с нами домой. А вскоре отец ушел на фронт. Он вернулся домой в декабре 1945 года.
Отчетливо врезался в память еще один день.
— По улице шла танковая колонна. Все люди радостно встречали наших солдат, делились с ними едой. Детвора тоже выбежала к дороге. Была там и я. И вот один из воинов посадил меня в танк и прокатил на нем. Жаль, что тогда не было фотоаппаратов.
По словам Михаила Ткачева, который отвозит помощь от станичников за ленточку, он рассказал об этом случае из детства Галины Николаевны участникам специальной военной операции.
А защитники пообещали, что не только вернутся домой с победой, но и обязательно сфотографируют Галину Николаевну на фоне боевой машины. И, кто знает, может быть, даже прокатят на ней женщину, ставшую для них уже такой родной.